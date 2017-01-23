Катичев: «Витязь» начинает играть в свой хоккей после второго периода

Защитник «Витязя»рассказал о том, как ему игралось в формате «три на три» в овертайме, а также поздравил главного тренера командыс грядущим 50-летием.«Почему команда разгоняется ближе к середине игры? Можно много что об этом говорить, но факт остаётся налицо — после второго периода начинаем играть в свой хоккей. Даже не знаю, с чем это связано. В формате „три на три“ играть было непривычно. Но ничего страшного, мы учимся, привыкаем, чтобы потом выигрывать. Нам где-то повезло, мы забили и почувствовали свою игру. Матч был в наших руках. Хотели сделать подарок Валерию Геннадьевичу, поэтому все ребята сплотились. Мы его поздравляем всей командой от души и сердца, желаем ему счастья, успехов в тренерской карьере и всего наилучшего!», — передаёт слова Катичева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.