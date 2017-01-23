Буцаев: во втором периоде «Сочи» не поплыл, но стал делать технические ошибки

«Команду соперника прежде всего хочу поздравить с победой. Соглашусь с коллегой, действительно, мы сыграли неплохо в первом периоде. Но почему-то со второго периода начали делать очень-очень много технических ошибок, технического брака. В простых ситуациях, когда вроде владеем шайбой. Соответственно, на этом стали зарабатывать удаления, но с такой командой давать такую роскошь и играть столько времени в меньшинстве — очень тяжело. Три гола из четырёх соперник забросил в большинстве. Хороший урок нам, нужно сделать правильные выводы. В нашем исполнении игра в первом периоде была хорошей, но вот те причины, которые были дальше, не позволили нам держаться в игре и набрать очки.
Во втором периоде команда не поплыла, а старалась играть до конца, но вот те технические проблемы, которые присутствовали, сказались на итоговом результате», — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.