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175 лет назад 2016
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Буцаев: во втором периоде «Сочи» не поплыл, но стал делать технические ошибки

23 января 2017, понедельник. 23:41. Хоккей
Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:4.

«Команду соперника прежде всего хочу поздравить с победой. Соглашусь с коллегой, действительно, мы сыграли неплохо в первом периоде. Но почему-то со второго периода начали делать очень-очень много технических ошибок, технического брака. В простых ситуациях, когда вроде владеем шайбой. Соответственно, на этом стали зарабатывать удаления, но с такой командой давать такую роскошь и играть столько времени в меньшинстве — очень тяжело. Три гола из четырёх соперник забросил в большинстве. Хороший урок нам, нужно сделать правильные выводы. В нашем исполнении игра в первом периоде была хорошей, но вот те причины, которые были дальше, не позволили нам держаться в игре и набрать очки.

Во втором периоде команда не поплыла, а старалась играть до конца, но вот те технические проблемы, которые присутствовали, сказались на итоговом результате», — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.
Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
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ХК СКА ХК Сочи Вячеслав Буцаев
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