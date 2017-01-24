«Вашингтон» разгромил «Каролину», Орлов оформил дубль, Кузнецов набрал 2 очка

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в «Веризон-центре» в Вашингтоне и закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.«Каролина» вышла вперёд на 5-й минуте благодаря голу Джордана Стаала. Однако после этого шайбы влетали только в ворота гостей. За «Вашингтон» дублем отметился(12-я и 29-я минуты), ещё по шайбе на счету Джастина Уильямса (18),(39), Ти Джея Оши (54) и Ларса Эллера (58). В активе Кузнецова, помимо гола, одна результативная передача, его партнёр по нападению «Кэпиталз» Александр Овечкин также отметился голевым пасом.