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«Торонто» всухую разгромил «Калгари», Зайцев отдал 2 голевые передачи

24 января 2017, вторник. 06:14. Хоккей
«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе «Торонто» дублем отметился Назем Кадри (28-я и 43-я минуты), ещё по голу забили Митчелл Марнер (19) и Зак Хайман (37). Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Никита Сошников провёл на льду 11 минут. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 26 бросков по своим воротам, оформив шат-аут.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 0 1:0, 2:0, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Марнер (Зайцев) – 18:59 (5x5), 2:0 – Кадри (Нюландер) – 27:00 (5x5), 3:0 – Хайман (Маринчин) – 36:55 (4x5), 4:0 – Кадри (Марнер, Зайцев) – 42:21 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Торонто Мэйпл Лифс Никита Зайцев НХЛ
Новости. Хоккей
24 января 2017, вторник
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