«Торонто» всухую разгромил «Калгари», Зайцев отдал 2 голевые передачи

«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.В составе «Торонто» дублем отметился Назем Кадри (28-я и 43-я минуты), ещё по голу забили Митчелл Марнер (19) и Зак Хайман (37). Российский защитник «Мэйпл Лифс»отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Никита Сошников провёл на льду 11 минут. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 26 бросков по своим воротам, оформив шат-аут.