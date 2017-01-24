«Торонто» всухую разгромил «Калгари», Зайцев отдал 2 голевые передачи

«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В составе «Торонто» дублем отметился Назем Кадри (28-я и 43-я минуты), ещё по голу забили Митчелл Марнер (19) и Зак Хайман (37). Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Никита Сошников провёл на льду 11 минут. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 26 бросков по своим воротам, оформив шат-аут.