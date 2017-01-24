«Анахайм» добыл волевую победу над «Виннипегом»

«Виннипег Джетс» проиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эм-Ти-Эс-центре» в Виннипеге и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Джетс» вышли вперёд на 3-й минуте благодаря голу Эндрю Коппа. До конца первого периода «Дакс» забили дважды в ответ — шайбы на счету Логана Шоу (5-я минута) и Рикарда Ракелля (6). В третьем периоде команды обменялись голами Райана Гецлафа (49) и Николая Элерса (53).
«Анахайм» остаётся в тройке лидеров Западной конференции. «Виннипег» располагается вне зоны плей-офф.