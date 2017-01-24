Две передачи Бурмистрова помогли «Аризоне» вырвать победу у «Флориды» в ОТ

«Аризона Койотс» в овертайме вырвал победу у «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.В основное время в составе «Флориды» отличились Винсент Трочек (15-я минута) и Майкл Сгарбосса (27). За «Аризону» голы забили Кристиан Фишер (23) и Райан Уайт (23). Победу «Койотс» принёс точный бросок Тобиаса Ридера на первой минуте овертайма.Российский нападающий «Аризоны»отдал 2 голевые передачи.