Орлов: голы – это хорошо, но все защитники сначала думают об обороне

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»поделился впечатлениями от домашней победы над «Каролиной Харрикейнз» (6:1) и второго в своей карьере голевого дубля.«У «Каролины» хорошая команда, и наша задача состояла в том, чтобы не терять шайбу и играть быстро. Холтби действовал очень надёжно, мы проделали хорошую работу. Вот, собственно, и всё. Большинство стало работать лучше, но я не вижу особых изменений по сравнению с началом сезона. Возможно, нам стало больше везти.Голы – это приятно, но в первую очередь защитники думают об обороне собственных ворот. Тренеры постоянно говорят нам об этом, и мы сами стараемся не допускать ошибок, не оказываться в неправильной позиции. Лучше сыграть попроще, надёжней, чем рисковать», — приводит слова Орлова официальный сайт «Кэпиталз».