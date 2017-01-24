Трушков: «Спартаку» нужно докопаться до истины и побеждать уже

Голкипер «Спартака» Александр Трушков прокомментировал разгром от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Тяжело постоянно выходить на площадку на замену. Я рад, что мне удалось сыграть, но результат, к сожалению, плачевный. Очень хочу получить шанс провести полноценный матч в этом сезоне, получить опыт. Пока только одну встречу удалось сыграть с первых минут.Филоненко? Он хороший вратарь, спокойный и выделялся ещё по школе ЦСКА. Очень здорово играет. У «армейцев» все голкиперы сильные.Мне не важно, кто будет стоять в воротах у соперника, главное, чтобы на этот матч народ пришёл. Нам сейчас нужно понять, что не так. Нужно что-то подправить. Команда-то у нас хорошая, бьётся. Нужно докопаться до истины и побеждать уже», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».