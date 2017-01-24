Вудкрофт: «Динамо» понимает, насколько важно бороться за победу в каждом матче

Главный тренер минского «Динамо»высказался о предстоящем матче с «Автомобилистом».«Как всегда, мы серьёзно отнесёмся к сегодняшнему матчу и возможностям оппонентов. «Автомобилист» сейчас находится в самом разгаре гонки за плей-офф в своей конференции. Им есть за что сражаться сегодня. Они здорово перемещают шайбу на льду, поэтому сегодня для нас будет очень важно хорошо обдумывать то, куда мы будем отправлять шайбу. У «Авто» здорово получаются атаки с ходу, поэтому особое внимание мы уделим защитникам, нам необходимо не позволить гостям быстро начинать свои молниеносные атаки. Сегодня нам надо собраться и прервать череду поражений. Надо собрать все свои командные навыки, чтобы показать хороший уровень игры. Мы должны понимать, на каком этапе сезона мы находимся сейчас и насколько важно бороться за победу в каждом матче.Что касается состава, сегодня вернутся Никита Комаров и Александр Кулаков. Нам очень не хватало атлетичности Никиты в последнем матче, а Саша здорово может сыграть в защите и в атаке. К тому же Александр обладает хорошими лидерскими качествами, которые нам также пригодятся сегодня», — цитирует тренера официальный сайт клуба.