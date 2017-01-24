Минское «Динамо» одолело «Автомобилист», Петтерссон сделал четыре передачи

Счёт открыл Евгений Лисовец, на что гости ответили голом Артёма Гареева. До первого перерыва «Динамо» снова вышло вперёд, Мэтт Эллисон реализовал большинство. Во втором периоде «Автомобилист» забросил дважды в течение 18 секунд, отличились Михал Чайковски и Алексей Михнов. После этого минчане отыгрались благодаря голу Аарона Палушая, а затем Роман Граборенко сделал счёт 4:3. На последних минутах основного времени Александр Торченюк смог перевести встречу в овертайм, где Марк-Андре Граньяни принёс «Динамо» два очка.
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Видеообзор матча также можно посмотреть здесь.