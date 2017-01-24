Результаты игрового дня МХЛ

«Кузнецкие Медведи» в овертайме уступили «Стальным Лисам» со счётом 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 13:00 МСК
Новокузнецк
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Магнитогорск
0:1 – Коновальчук (Пятин, Токарев) – 27:40 (5x5), 1:1 – Каницкий (Щукин, Зиновьев) – 35:57 (5x5), 1:2 – Авраменко (Меньщиков, Пятин) – 64:58 (4x4)
«Ирбис» одержал уверенную победу над «Алтаем» — 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 13:00 МСК
Казань
5 : 2 2:0, 3:0, 0:2
Усть-Каменогорск
1:0 – Редков – 10:08 (4x5), 2:0 – Богатов (Насыбуллин, Валеев) – 16:33 (5x5), 3:0 – Валеев (Насыбуллин, Марушев) – 30:30 (5x5), 4:0 – Самсонов (Расулов, Шабанов) – 34:27 (5x5), 5:0 – Марушев (Саттаров) – 39:39 (5x5), 5:1 – Пархоменко (Меньщиков, Кокшаров) – 59:24 (5x4), 5:2 – Кокшаров (Меньщиков, Пархоменко) – 59:40 (5x5)
Петербургское «Динамо» по буллитам выиграло у ХК МВД со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 13:00 МСК
Санкт-Петербург
3 : 2 2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0
Балашиха
1:0 – Баранов (Жабреев, Дыняк) – 05:27 (5x5), 2:0 – Назаревич (Ельшанский, Куракин) – 16:28 (5x5), 2:1 – Мжельский (Андреев) – 26:47 (5x5), 2:2 – Усков (Панкратов, Чувилов) – 31:23 (5x5), 3:2 – Назаревич – 65:00 ( ПБ)
«Снежные Барсы» одержали волевую победу над «Ладьёй», уступая в две шайбы во втором периоде. Матч завершился со счётом 3:2 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 14:00 МСК
Тольятти
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1
Астана
1:0 – Сыромятников (Журавлёв) – 00:58 (5x5), 2:0 – Моренец (Николенко) – 29:30 (5x5), 2:1 – Токарев (Бакушин, Мельников) – 31:35 (5x5), 2:2 – Мусабаев (Лазарев) – 53:01 (5x5), 2:3 – Мельников – 65:00 ( ПБ)
«Сибирские Снайперы» отыгрались в третьем периоде, но по буллитам уступили «Сарматам» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 14:30 МСК
Новосибирская область
2 : 3 0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 0:1
Оренбург
0:1 – Мухамедзянов (Факиров) – 03:53 (5x5), 0:2 – Шарипов (Вараница) – 23:18 (4x5), 1:2 – Локтев – 45:08 (5x4), 2:2 – Локтев (Бахтин) – 48:15 (5x4), 2:3 – Залалутдинов – 65:00 (5x5)
«Локо» взял верх над «Красной Армией» со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 17:00 МСК
Москва
2 : 3 0:1, 2:1, 0:1
Ярославль
0:1 – Денисенко (Коваленко) – 05:16 (5x5), 1:1 – Николишин (Луговяк, Бякин) – 25:08 (5x4), 1:2 – Иванов (Слепец, Громов) – 30:25 (5x4), 2:2 – Огиенко (Николишин) – 31:07 (5x4), 2:3 – Слепец (Романов, Ковалёв) – 50:16 (5x4)
«Тайфун» прервал пятиматчевую серию поражений, одолев МХК «Спартак» со счётом 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 17:00 МСК
Москва
2 : 4 0:0, 0:2, 2:2
Приморский край
0:1 – Гайнетдинов (Чернов) – 29:42 (5x5), 0:2 – Чернов (Баженов) – 33:12 (5x5), 0:3 – Лоновенко (Тарлецкий, Островский) – 50:42 (5x4), 1:3 – Чибиряев (Сходцев) – 55:18 (5x5), 2:3 – Первов (Пелевин) – 55:57 (5x5), 2:4 – Гайнетдинов (Чернов, Грошев) – 59:22 (en)
«Реактор» потерпел поражение от «Белых Медведей» со счётом 2:3 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 18:00 МСК
Нижнекамск
2 : 3 0:1, 0:1, 2:0, 0:1
Челябинск
0:1 – Коновалов (Могильников, Подкорытов) – 07:23 (5x4), 0:2 – Ширяев (Попов) – 27:45 (5x5), 1:2 – Шарифьянов (Сорокин, Тимиров) – 52:38 (5x4), 2:2 – Набиуллин (Хисамутдинов, Володин) – 56:29 (5x5), 2:3 – Попов (Подкорытов) – 60:07 (4x4)
«Алмаз» выиграл у «Крыльев Советов» со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:00 МСК
Москва
2 : 3 1:1, 1:1, 0:1
Череповец
1:0 – Дмитричев (Шабаев) – 05:26 (5x5), 1:1 – Лощенко (Калугин, Гераськин) – 08:59 (5x4), 1:2 – Скобелев (Морулёв, Грачёв) – 24:10 (5x5), 2:2 – Малашкевич (Кудрявцев, Борунов) – 36:59 (5x5), 2:3 – Морулёв (Колесников, Данилов) – 59:44 (5x5)
«Русские Витязи» одержали победу над «Амурскими Тиграми» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:00 МСК
Чехов
3 : 2 0:0, 0:1, 3:1
Хабаровск
0:1 – Шабуров (Сыроежкин, Крутий) – 28:23 (5x5), 1:1 – Верба (Горохов) – 42:23 (5x5), 1:2 – Заседа (Михасёнок, Карпусь) – 46:17 (5x5), 2:2 – Ануфриев (Горохов) – 54:47 (5x5), 3:2 – Горохов (Доненко) – 58:30 (5x4)
СКА-1946, уступая 0:3 по ходу матча, выиграл в овертайме у ХК «Рига» — 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:30 МСК
Рига
3 : 4 0:0, 3:1, 0:2, 0:1
Санкт-Петербург
1:0 – Галоха (Сварс, Разгалс) – 21:48 (5x4), 2:0 – Сварс (Круминьш) – 26:42 (5x5), 3:0 – Гегерис (Разгалс) – 32:00 (5x4), 3:1 – Милёхин – 36:43 (5x5), 3:2 – Шепитько (Петьков, Ожгихин) – 52:14 (5x5), 3:3 – Милёхин (Царюк) – 52:59 (5x5), 3:4 – Милёхин (Кукштель, Сультеев) – 64:04 (4x4)
«Атланты» проиграли «Чайке» со счётом 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:30 МСК
Московская область
2 : 3 0:0, 1:1, 1:2
Нижний Новгород
1:0 – Щербаков (Миллер, Шинкаренко) – 25:06 (5x5), 1:1 – Есаян (Коломаров, Комаров) – 32:41 (5x4), 2:1 – Шинкаренко (Царёв, Щербаков) – 45:17 (5x5), 2:2 – Комаров (Коломаров, Меляков) – 49:36 (5x5), 2:3 – Комаров (Есаян) – 59:17 (5x5)