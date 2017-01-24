Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Результаты игрового дня МХЛ

24 января 2017, вторник. 23:50. Хоккей
24 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно 12 матчей.

«Кузнецкие Медведи» в овертайме уступили «Стальным Лисам» со счётом 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 13:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Коновальчук (Пятин, Токарев) – 27:40 (5x5), 1:1 – Каницкий (Щукин, Зиновьев) – 35:57 (5x5), 1:2 – Авраменко (Меньщиков, Пятин) – 64:58 (4x4)


«Ирбис» одержал уверенную победу над «Алтаем» — 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
5 : 2 2:0, 3:0, 0:2
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Редков – 10:08 (4x5), 2:0 – Богатов (Насыбуллин, Валеев) – 16:33 (5x5), 3:0 – Валеев (Насыбуллин, Марушев) – 30:30 (5x5), 4:0 – Самсонов (Расулов, Шабанов) – 34:27 (5x5), 5:0 – Марушев (Саттаров) – 39:39 (5x5), 5:1 – Пархоменко (Меньщиков, Кокшаров) – 59:24 (5x4), 5:2 – Кокшаров (Меньщиков, Пархоменко) – 59:40 (5x5)


Петербургское «Динамо» по буллитам выиграло у ХК МВД со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 2 2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0
ХК МВД
Балашиха
1:0 – Баранов (Жабреев, Дыняк) – 05:27 (5x5), 2:0 – Назаревич (Ельшанский, Куракин) – 16:28 (5x5), 2:1 – Мжельский (Андреев) – 26:47 (5x5), 2:2 – Усков (Панкратов, Чувилов) – 31:23 (5x5), 3:2 – Назаревич – 65:00 ( ПБ)


«Снежные Барсы» одержали волевую победу над «Ладьёй», уступая в две шайбы во втором периоде. Матч завершился со счётом 3:2 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 14:00 МСК
Ладья
Тольятти
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Сыромятников (Журавлёв) – 00:58 (5x5), 2:0 – Моренец (Николенко) – 29:30 (5x5), 2:1 – Токарев (Бакушин, Мельников) – 31:35 (5x5), 2:2 – Мусабаев (Лазарев) – 53:01 (5x5), 2:3 – Мельников – 65:00 ( ПБ)


«Сибирские Снайперы» отыгрались в третьем периоде, но по буллитам уступили «Сарматам» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
2 : 3 0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 0:1
Сарматы
Оренбург
0:1 – Мухамедзянов (Факиров) – 03:53 (5x5), 0:2 – Шарипов (Вараница) – 23:18 (4x5), 1:2 – Локтев – 45:08 (5x4), 2:2 – Локтев (Бахтин) – 48:15 (5x4), 2:3 – Залалутдинов – 65:00 (5x5)


«Локо» взял верх над «Красной Армией» со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
2 : 3 0:1, 2:1, 0:1
Локо
Ярославль
0:1 – Денисенко (Коваленко) – 05:16 (5x5), 1:1 – Николишин (Луговяк, Бякин) – 25:08 (5x4), 1:2 – Иванов (Слепец, Громов) – 30:25 (5x4), 2:2 – Огиенко (Николишин) – 31:07 (5x4), 2:3 – Слепец (Романов, Ковалёв) – 50:16 (5x4)


«Тайфун» прервал пятиматчевую серию поражений, одолев МХК «Спартак» со счётом 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
2 : 4 0:0, 0:2, 2:2
Тайфун
Приморский край
0:1 – Гайнетдинов (Чернов) – 29:42 (5x5), 0:2 – Чернов (Баженов) – 33:12 (5x5), 0:3 – Лоновенко (Тарлецкий, Островский) – 50:42 (5x4), 1:3 – Чибиряев (Сходцев) – 55:18 (5x5), 2:3 – Первов (Пелевин) – 55:57 (5x5), 2:4 – Гайнетдинов (Чернов, Грошев) – 59:22 (en)


«Реактор» потерпел поражение от «Белых Медведей» со счётом 2:3 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
2 : 3 0:1, 0:1, 2:0, 0:1
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Коновалов (Могильников, Подкорытов) – 07:23 (5x4), 0:2 – Ширяев (Попов) – 27:45 (5x5), 1:2 – Шарифьянов (Сорокин, Тимиров) – 52:38 (5x4), 2:2 – Набиуллин (Хисамутдинов, Володин) – 56:29 (5x5), 2:3 – Попов (Подкорытов) – 60:07 (4x4)


«Алмаз» выиграл у «Крыльев Советов» со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 3 1:1, 1:1, 0:1
Алмаз
Череповец
1:0 – Дмитричев (Шабаев) – 05:26 (5x5), 1:1 – Лощенко (Калугин, Гераськин) – 08:59 (5x4), 1:2 – Скобелев (Морулёв, Грачёв) – 24:10 (5x5), 2:2 – Малашкевич (Кудрявцев, Борунов) – 36:59 (5x5), 2:3 – Морулёв (Колесников, Данилов) – 59:44 (5x5)


«Русские Витязи» одержали победу над «Амурскими Тиграми» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
3 : 2 0:0, 0:1, 3:1
Амурские Тигры
Хабаровск
0:1 – Шабуров (Сыроежкин, Крутий) – 28:23 (5x5), 1:1 – Верба (Горохов) – 42:23 (5x5), 1:2 – Заседа (Михасёнок, Карпусь) – 46:17 (5x5), 2:2 – Ануфриев (Горохов) – 54:47 (5x5), 3:2 – Горохов (Доненко) – 58:30 (5x4)


СКА-1946, уступая 0:3 по ходу матча, выиграл в овертайме у ХК «Рига» — 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:30 МСК
ХК Рига
Рига
3 : 4 0:0, 3:1, 0:2, 0:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 – Галоха (Сварс, Разгалс) – 21:48 (5x4), 2:0 – Сварс (Круминьш) – 26:42 (5x5), 3:0 – Гегерис (Разгалс) – 32:00 (5x4), 3:1 – Милёхин – 36:43 (5x5), 3:2 – Шепитько (Петьков, Ожгихин) – 52:14 (5x5), 3:3 – Милёхин (Царюк) – 52:59 (5x5), 3:4 – Милёхин (Кукштель, Сультеев) – 64:04 (4x4)


«Атланты» проиграли «Чайке» со счётом 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:30 МСК
Атланты
Московская область
2 : 3 0:0, 1:1, 1:2
Чайка
Нижний Новгород
1:0 – Щербаков (Миллер, Шинкаренко) – 25:06 (5x5), 1:1 – Есаян (Коломаров, Комаров) – 32:41 (5x4), 2:1 – Шинкаренко (Царёв, Щербаков) – 45:17 (5x5), 2:2 – Комаров (Коломаров, Меляков) – 49:36 (5x5), 2:3 – Комаров (Есаян) – 59:17 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Алмаз МХК Атланты МХК Белые Медведи МХК Динамо Санкт-Петербург МХК Ирбис Казань МХК Красная Армия МХК Кузнецкие Медведи МХК Ладья МХК Локо МХК Реактор МХК Рига МХК Сарматы МХК Сибирские Снайперы МХК СКА-1946 МХК Снежные Барсы МХК Спартак МХК Стальные Лисы МХК Тайфун МХК Чайка ХК Крылья Советов ХК МВД
Новости. Хоккей
24 января 2017, вторник
23:50 Результаты игрового дня МХЛ
23:45 Кевин Даллмэн набрал 300-е очко за «Барыс» в своём 500-м матче в КХЛ
23:21 «Сан-Хосе» обменял нападающего Уингелса в «Оттаву»
23:17 Защитник «Питтсбурга» Дюмоулин восстановился после травмы
23:16 Рижское «Динамо» взяло верх над «Югрой», продлив серию побед до трёх матчей
22:36 Лучший бомбардир «Медвешчака» Паре перешёл в «Женеву-Серветт»
22:31 Московское «Динамо» перевело Андрея Миронова из списка травмированных
22:22 Минское «Динамо» одолело «Автомобилист», Петтерссон сделал четыре передачи
22:13 «Барыс» в овертайме вырвал победу у «Йокерита», уступая 1:3 в третьем периоде
21:47 «Динамо» Мн — «Автомобилист»: Карабань подрался с Кивистё
21:39 Дмитрий Куликов вернётся в состав «Баффало» в матче с «Нэшвиллом»
21:31 Майоров: в футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идёт в хоккей
20:42 Шляхтин: «Лада» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне
20:33 Хара: «Бостон» угодил в яму, но это не значит, что мы не можем из неё выбраться
20:04 Жюльен: игроки «Бостона» должны забивать, мы не можем это сделать за них
19:44 КХЛ оштрафовала Андрея Локтионова и Ярослава Дыбленко
19:18 Шуневич: минское «Динамо» сделает всё, что выйти в плей-офф и дать там бой
18:53 Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон выбыл до начала марта
18:22 Занковец: сборной Казахстана по силам оставаться в элите, это объективное мнение
18:08 Московское «Динамо» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в ретроформе
17:54 Лукашенко: стыдно было смотреть на игру минского «Динамо» в матче с рижанами
17:45 Ли: «Амур» должен был играть мобилизованно, агрессивно, но проспал первый период
17:26 Защитник «Витязя» Алексей Семёнов дисквалифицирован на один матч
17:00 «Колорадо» – «Сан-Хосе»: Дюшейн пропустил матч из-за болезни
16:39 Доус: не прыгать на стекло? Обещать не буду
16:27 Андриевский: для «Адмирала» было очень важно выиграть, причём взять 3 очка
16:18 Дуайер: «Медвешчак» боролся до конца
16:15 Саболич: я мог сегодня четыре шайбы забросить, но две так две
16:04 Серебряков: Волченков всё, что можно было, на себя поймал
16:00 «Колорадо» проиграл в 8 из 9 матчей в 2017 году
15:39 Вудкрофт: «Динамо» понимает, насколько важно бороться за победу в каждом матче
15:36 Соботка и Хохряков отбыли с «Авангардом» на выезд
15:31 Мартемьянов: «Амур» вошёл в игру только со второго периода
15:31 Ржига: сегодня «Слован» заслуженно победил
15:00 Минское «Динамо» выиграло в голосовании за самого яркого маскота Запада
14:55 Палушай: минское «Динамо здорово поработало в последние несколько дней
14:52 «Адмирал» одолел «Медвешчак», это 2-я победа кряду, у Макаренко и Саболича дубли
14:40 «Слован» победил «Амур», это 7-я победа кряду и 10-й матч с набранными очками
14:36 Форвард «Салавата Юлаева» Бодров пропустит матч с московским «Динамо»
14:31 Дерлюк: игра «Торпедо» была далека от идеала, мягко говоря
14:15 Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»
14:03 «Автомобилист» взял на выезд пятерых игроков молодёжной команды
13:38 Читатели: следующий Матч звёзд КХЛ должен пройти в Астане
13:29 Тихонов: всегда приятно, когда не пропускаешь
13:21 Величкин: Вольски очень хочет остаться в «Магнитке», и мы были бы рады
Все новости RSS
Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+