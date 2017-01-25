Даути: меня устроит любой вариант решения НХЛ об участии в Олимпиаде

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канадыотметил, что его устроит любой вариант решения НХЛ об участии в Олимпиаде 2018 года.«Если честно, то я даже не следил за спорами о том, стоит ли НХЛ ехать на Олимпиаду в 2018 году. Как решат, так и будет. Конечно, я хотел бы сыграть на Олимпиаде, хотел бы снова представлять свою страну, но что будет, то будет. Я хотел бы поехать туда, но есть Кубки мира, затем Олимпиада — сезон получается долгим, много матчей. Так что меня устроит любой вариант», — приводятся слова Даути на официальном сайте НХЛ.