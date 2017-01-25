«Баффало» победил «Нэшвилл» в овертайме, уступая со счётом 2:4 к 51-й минуте

«Баффало Сэйбрз» в овертайме вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:4 в пользу гостей. За девять минут до конца основного времени «Баффало» уступал — 2:4, но успел сравнять счёт, а затем и забить победный гол.
В основное время в составе «Сэйбрз» отличились Земгус Гиргенсонс (33-я минута), Джек Айкел (40), Брайан Джионта (55) и Кайл Окпосо (59). За «Предаторз» голы забили Филип Форсберг (9), Коди Маклеод (38), Виктор Арвидссон (46) и Джеймс Нил (51). На 63-й минуте Айкел оформил дубль, принеся «Баффало» победу.
Российский защитник «Сэйбрз» Дмтрий Куликов отыграл 24 минуты.