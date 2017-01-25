Форвард «Сан-Хосе» Марло вышел на 45-е место по голам в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (4:3) забросил победную шайбу.
37-летний канадский хоккеист забил свой 498-й гол в регулярных чемпионатах и разделил 45-е место в истории НХЛ с Гленном Андерсоном. 44-ю позицию занимает Лэнни Макдональд (500 шайб), 43-ю – Джо Маллен (502), 42-ю – Петер Бондра (503). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 894 шайбы.
В 49 матчах текущего сезона на счету Марло 25 (17+8) очков.
Видео доступно здесь