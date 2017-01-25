Владелец «Вегаса»: можем назначить главного тренера до конца этого сезона

Владелец «Лас-Вегаса»рассказал о назначении главного тренера команды. При этом он не стал комментировать связь своего заявления с возможным предложением работы бывшему главному тренеру «Флориды Пантерз» Джерарду Галланту. Ранее в «Вегасе» планировали определиться с кандидатурой после окончания регулярного сезона. «Голден Найтс» начнут выступление в НХЛ в следующем сезоне.«Мы можем назначить тренера до конца текущего сезона. На сегодня есть вероятность 50 на 50, что к концу сезона у нас уже будет главный тренер», – цитирует Фоли официальный сайт НХЛ.