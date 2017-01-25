Маклеллан: не слышал, чтобы игроки «Эдмонтона» обсуждали место команды в таблице

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал тот факт, что команда уверенно идёт в зоне плей-офф.«Ты играешь и тренируешь не за положение в турнирной таблице. Таблица обретает смысл после матча, и по ходу сезона гнаться за ней не имеет смысла. Игры проходят в настоящем времени, и надо стараться проявлять себя на максимуме. Ты делаешь выводы, оцениваешь ситуацию, меняешься и двигаешься дальше.Так поступают хорошие, крепкие команды. Я не слышал, чтобы ребята говорили о таблице и обсуждали наше место. Они говорят о предстоящем сопернике и готовятся к играм. В нашей раздевалке не планируется парадов.Мы концентрируемся на двух очках в предстоящем матче. Если нам это удаётся, если мы не забегаем вперёд и не расслабляемся, то у нас всё будет нормально. Но у нас всё ещё растущая команда, не устаю это повторять, и мы учимся на ходу. Было много хорошего, но в любой момент это может измениться», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.