Шоу: Уэбер говорит, что лучше отойти в сторону, если он замахивается

Нападающий «Монреаль Канадиенс»после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Калгари Флэймз» (5:1) оценил игру своего партнёра защитника Ши Уэбера.«Ши Уэбер говорит, что лучше отойти в сторону, если он замахивается. Он и так может забить, даже если вратарь видит щелчок. Я сам видел это не раз. Ши может контролировать свои силы. Он может контролировать скорость полёта шайбы, точность броска», — передаёт слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.