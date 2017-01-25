«Виннипег» – «Сан-Хосе»: Лайне вернулся на лёд, пропустив 8 матчей

Форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне вернулся в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4) после пропуска 8 матчей из-за сотрясения мозга. 18-летний финский игрок сделал в этом матче голевую передачу.
«Было приятно вернуться на лёд вместо того, чтобы наблюдать за игрой с трибун», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
В активе Лайне 38 (21+17) очков в 43 матчах, и он делит второе место в гонке лучших бомбардиров среди новичков с Остоном Мэттьюсом из «Торонто Мэйпл Лифс». Лидер – ещё один форвард «Лифс» Митч Марнер – опережает их на очко.