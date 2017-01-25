Фазель: если МОК отстранит спортсменов РФ от ОИ-2018, пойти против очень тяжело

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением об обвинении российских спортсменов в применении допинга и их возможном отстранении от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.
«В хоккее всё немного проще, поскольку допинг не является большим вызовом для нашего вида спорта. Нам в этом смысле повезло. На данный момент ситуация такова: то, о чём говорится в докладе Макларена, мы воспринимаем очень серьёзно. Мы находимся в контакте с Международным олимпийским комитетом, с людьми из ВАДА. Но мы никуда не торопимся. Нам нужны доказательства.
Я много раз говорил, что против коллективного наказания. Это слишком несправедливо, особенно в нашем виде спорта. И я всегда буду бороться против такого коллективного наказания. В этом вопросе я настроен очень серьёзно Конечно, если МОК примет решение, что российских спортсменов не будет на Олимпиаде в Пхёнчхане, то пойти против него будет очень тяжело. Но если кто-то действительно захочет такое решение принять, мы должны обсуждать его очень-очень серьёзно. На сегодня для такого решения места нет», – цитирует функционера «Российская газета».