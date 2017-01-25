Марло: 500-й гол? Как только происходит вбрасывание, я просто играю

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс», забросивший победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3), рассказал, что на площадке не думает о приближающемся юбилее — 500 голов.37-летний хоккеист забил свой 498-й гол в регулярных чемпионатах и разделил 45-е место в истории НХЛ с Гленном Андерсоном.«Получилось здорово. Главное – мы продолжаем побеждать. Райан Карпентер сыграл очень классно, он отдал мне шайбу прямо на крюк, и передо мной были пустые ворота.На льду фокусируешься на игре, на том, чтобы оказаться в определенных зонах и забить гол, не ошибаясь при этом в обороне. Ты понимаешь, что впереди 500-й гол, но как только происходит вбрасывание, и ты оказываешься на льду, ты просто играешь», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.