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175 лет назад 2016
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«Северсталь» обменяла права на Бердина в ЦСКА и другие изменения в составах

25 января 2017, среда. 19:44. Хоккей
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал изменения в составах команд лиги.

«Автомобилист»:
— возвращён в ВХЛ нападающий Мингалеев Денис;
— переведён в список травмированных защитник Щитов Никита;
— переведён из списка травмированных защитник Мегалинский Дмитрий;

«Авангард»:
— переведён из ВХЛ нападающий Манукян Тигран;
— переведён из ВХЛ нападающий Махановский Павел;
— переведён в ВХЛ нападающий Фищенко Иван;
— переведён в ВХЛ нападающий Файзуллин Данил;
— переведён в список травмированных нападающий Бут Дэвид;
— переведён из списка травмированных защитник Анелёв Юнас;
— переведён из списка травмированных нападающий Бурдасов Антон;

«Адмирал»:
— продлено нахождение в списке травмированных Конева Андрея;
— переведён из списка травмированных защитник Мнацян Самвел;
— переведён из списка травмированных нападающий Фисенко Михаил;
— возвращён в МХЛ нападающий Яковлев Егор;

«Амур»:
— переведён из ВХЛ защитник Медведев Павел;
— переведён из ВХЛ нападающий Дедунов Павел;
— переведён из ВХЛ вратарь Аликин Евгений;
— переведён в ВХЛ нападающий Кириллов Дмитрий;
— возвращён в ВХЛ защитник Заборников Станислав;
— возвращён в ВХЛ вратарь Андрюхов Илья;
— переведён в список травмированных вратарь Аликин Евгений;
— переведён из МХЛ вратарь Тимченко Данил;
— возвращён в МХЛ вратарь Насонов Владислав;

«Барыс»:
— переведён из списка травмированных нападающий Маркелов Владимир;
— переведён из МХЛ защитник Полохов Кирилл;
— переведён из фарм-клуба нападающий Гурков Дмитрий;
— переведён в фарм-клуб нападающий Гренц Дмитрий;

«Витязь»:
— возвращён в ВХЛ вратарь Самонов Александр;
— возвращён в МХЛ защитник Епишин Михаил;
— возвращён из ВХЛ нападающий Яценко Иван;
— переведён в ВХЛ защитник Бердюков Георгий;

«Динамо» Мн:
— переведён из фарм-клуба защитник Мицкевич Никита;
— переведён из фарм-клуба защитник Казакевич Павел;
— возвращён в фарм-клуб вратарь Шелепнёв Ян;

«Динамо» Мск:
— переведён из ВХЛ защитник Соловьёв Максим;
— переведён из ВХЛ защитник Маклюков Алексей;
— переведён из ВХЛ нападающий Брюквин Владимир;
— возвращён в ВХЛ вратарь Заливин Александр;
— переведён из МХЛ защитник Зайцев Егор;
— переведён из списка травмированных вратарь Лазушин Александр;
— переведён в список травмированных защитник Кутейкин Андрей;

«Динамо» Р:
— возвращён в МХЛ вратарь Наумов Антон;

«Йокерит»:
— переведён в фарм-клуб нападающий Мякинен Атте;

«Лада»:
— переведён из списка травмированных защитник Маленьких Владимир;

«Локомотив»:
— переведён из списка травмированных нападающий Апальков Даниил;

«Куньлунь Ред Стар»:
— переведён в список травмированных нападающий Энлунд Йонас;
— переведён в список травмированных защитник Тайми Томми;
— переведён в список травмированных нападающий Альшевский Станислав;
— переведён из фарм-клуба нападающий Вярн Макс;

«Медвешчак»:
— отзаявлен нападающий Паре Франсис;
— отзаявлен нападающий Геноуэй Колби;
— переведён из фарм-клуба вратарь Томленович Мате;

«Металлург» Мг:
— переведён в список травмированных нападающий Сантала Томми;
— переведён из МХЛ вратарь Бронников Сергей;
— переведён в ВХЛ вратарь Загидулин Артём;

«Металлург» Нк:
— переведён из МХЛ нападающий Караваев Андрей;
— переведён в МХЛ нападающий Язьков Никита;
— переведён в ВХЛ защитник Виксна Евгений;

«Нефтехимик»:
— переведён из ВХЛ нападающий Хайруллин Марат;
— возвращён в ВХЛ нападающий Гарифулин Артём;
— переведён в список травмированных нападающий Бортников Игорь;
— переведён из списка травмированных нападающий Секстон Дэн;
— переведён из списка травмированных нападающий Брюле Жильбер;

«Салават Юлаев»:
— переведён из ВХЛ нападающий Черных Дмитрий
— продлено нахождение в списке травмированных Мальцева Дмитрия;
— переведён в список травмированных нападающий Мертл Томаш;
— переведён в список травмированных защитник Гареев Станислав;
— переведён из списка травмированных нападающий Майоров Максим;

«Северсталь»:
— права на Бердина Михаила обменяны в ЦСКА на денежную компенсацию;
— переведён в список травмированных нападающий Монс Евгений;
— возвращён в МХЛ защитник Хабаров Макар;
— возвращён в МХЛ защитник Калугин Владимир;

«Сибирь»:
— переведён из списка травмированных защитник Неколенко Илья;

СКА:
— продлено нахождение в списке травмированных Мозеса Стива;
— переведён в список травмированных защитник Херсли Патрик;
— переведён в список травмированных нападающий Плотников Сергей;
— возвращён в ВХЛ вратарь Скрынник Александр;
— переведён из ВХЛ защитник Юдин Дмитрий;
— переведён из ВХЛ вратарь Иванников Евгений;

«Слован»:
— возвращён в молодёжную команду нападающий Сукель Матуш;
— переведён из фарм-клуба нападающий Петраш Самуэль;
— переведён из молодёжной команды нападающий Шишка Юрай;
— переведён в молодёжную команду нападающий Галама Марко;
— отзаявлен нападающий Сурови Томаш;

«Спартак»:
— переведён из ВХЛ нападающий Павлюков Илья;
— переведён в список травмированных вратарь Беспалов Никита;
— переведён из списка травмированных нападающий Никонцев Анатолий;
— возвращён в ВХЛ нападающий Куваев Александр;

«Торпедо» НН:
— переведён из ВХЛ защитник Курбатов Евгений;
— переведён в ВХЛ защитник Родионычев Дмитрий;
— переведён из списка травмированных нападающий Фролов Александр;

«Трактор»:
— переведён из ВХЛ вратарь Мустафин Артур;
— переведён из ВХЛ нападающий Мошаров Денис;
— переведён из ВХЛ защитник Мамаев Данил;
— переведён из списка травмированных защитник Денисов Владимир;

ХК «Сочи»:
— переведён из списка травмированных защитник Фантенберг Оскар;
— возвращён в ВХЛ нападающий Томилин Артём;

ЦСКА:
— переведён из списка травмированных нападающий Светлаков Андрей;
— переведён из ВХЛ вратарь Филоненко Андрей;
— переведён из МХЛ вратарь Самойлов Александр;
— переведён в ВХЛ вратарь Самойлов Александр;
— переведён в МХЛ нападающий Подлубошнов Павел;

«Югра»:
— переведён из списка травмированных нападающий Горбунов Денис;
— переведён в список травмированных нападающий Панов Константин;
— возвращён в ВХЛ нападающий Фефелов Игорь;
— возвращён в МХЛ нападающий Попов Кирилл.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
25 января 2017, среда
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