«Северсталь» обменяла права на Бердина в ЦСКА и другие изменения в составах

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал изменения в составах команд лиги.«Автомобилист»:— возвращён в ВХЛ нападающий Мингалеев Денис;— переведён в список травмированных защитник Щитов Никита;— переведён из списка травмированных защитник Мегалинский Дмитрий;«Авангард»:— переведён из ВХЛ нападающий Манукян Тигран;— переведён из ВХЛ нападающий Махановский Павел;— переведён в ВХЛ нападающий Фищенко Иван;— переведён в ВХЛ нападающий Файзуллин Данил;— переведён в список травмированных нападающий Бут Дэвид;— переведён из списка травмированных защитник Анелёв Юнас;— переведён из списка травмированных нападающий Бурдасов Антон;«Адмирал»:— продлено нахождение в списке травмированных Конева Андрея;— переведён из списка травмированных защитник Мнацян Самвел;— переведён из списка травмированных нападающий Фисенко Михаил;— возвращён в МХЛ нападающий Яковлев Егор;«Амур»:— переведён из ВХЛ защитник Медведев Павел;— переведён из ВХЛ нападающий Дедунов Павел;— переведён из ВХЛ вратарь Аликин Евгений;— переведён в ВХЛ нападающий Кириллов Дмитрий;— возвращён в ВХЛ защитник Заборников Станислав;— возвращён в ВХЛ вратарь Андрюхов Илья;— переведён в список травмированных вратарь Аликин Евгений;— переведён из МХЛ вратарь Тимченко Данил;— возвращён в МХЛ вратарь Насонов Владислав;«Барыс»:— переведён из списка травмированных нападающий Маркелов Владимир;— переведён из МХЛ защитник Полохов Кирилл;— переведён из фарм-клуба нападающий Гурков Дмитрий;— переведён в фарм-клуб нападающий Гренц Дмитрий;«Витязь»:— возвращён в ВХЛ вратарь Самонов Александр;— возвращён в МХЛ защитник Епишин Михаил;— возвращён из ВХЛ нападающий Яценко Иван;— переведён в ВХЛ защитник Бердюков Георгий;«Динамо» Мн:— переведён из фарм-клуба защитник Мицкевич Никита;— переведён из фарм-клуба защитник Казакевич Павел;— возвращён в фарм-клуб вратарь Шелепнёв Ян;«Динамо» Мск:— переведён из ВХЛ защитник Соловьёв Максим;— переведён из ВХЛ защитник Маклюков Алексей;— переведён из ВХЛ нападающий Брюквин Владимир;— возвращён в ВХЛ вратарь Заливин Александр;— переведён из МХЛ защитник Зайцев Егор;— переведён из списка травмированных вратарь Лазушин Александр;— переведён в список травмированных защитник Кутейкин Андрей;«Динамо» Р:— возвращён в МХЛ вратарь Наумов Антон;«Йокерит»:— переведён в фарм-клуб нападающий Мякинен Атте;«Лада»:— переведён из списка травмированных защитник Маленьких Владимир;«Локомотив»:— переведён из списка травмированных нападающий Апальков Даниил;«Куньлунь Ред Стар»:— переведён в список травмированных нападающий Энлунд Йонас;— переведён в список травмированных защитник Тайми Томми;— переведён в список травмированных нападающий Альшевский Станислав;— переведён из фарм-клуба нападающий Вярн Макс;«Медвешчак»:— отзаявлен нападающий Паре Франсис;— отзаявлен нападающий Геноуэй Колби;— переведён из фарм-клуба вратарь Томленович Мате;«Металлург» Мг:— переведён в список травмированных нападающий Сантала Томми;— переведён из МХЛ вратарь Бронников Сергей;— переведён в ВХЛ вратарь Загидулин Артём;«Металлург» Нк:— переведён из МХЛ нападающий Караваев Андрей;— переведён в МХЛ нападающий Язьков Никита;— переведён в ВХЛ защитник Виксна Евгений;«Нефтехимик»:— переведён из ВХЛ нападающий Хайруллин Марат;— возвращён в ВХЛ нападающий Гарифулин Артём;— переведён в список травмированных нападающий Бортников Игорь;— переведён из списка травмированных нападающий Секстон Дэн;— переведён из списка травмированных нападающий Брюле Жильбер;«Салават Юлаев»:— переведён из ВХЛ нападающий Черных Дмитрий— продлено нахождение в списке травмированных Мальцева Дмитрия;— переведён в список травмированных нападающий Мертл Томаш;— переведён в список травмированных защитник Гареев Станислав;— переведён из списка травмированных нападающий Майоров Максим;«Северсталь»:— права на Бердина Михаила обменяны в ЦСКА на денежную компенсацию;— переведён в список травмированных нападающий Монс Евгений;— возвращён в МХЛ защитник Хабаров Макар;— возвращён в МХЛ защитник Калугин Владимир;«Сибирь»:— переведён из списка травмированных защитник Неколенко Илья;СКА:— продлено нахождение в списке травмированных Мозеса Стива;— переведён в список травмированных защитник Херсли Патрик;— переведён в список травмированных нападающий Плотников Сергей;— возвращён в ВХЛ вратарь Скрынник Александр;— переведён из ВХЛ защитник Юдин Дмитрий;— переведён из ВХЛ вратарь Иванников Евгений;«Слован»:— возвращён в молодёжную команду нападающий Сукель Матуш;— переведён из фарм-клуба нападающий Петраш Самуэль;— переведён из молодёжной команды нападающий Шишка Юрай;— переведён в молодёжную команду нападающий Галама Марко;— отзаявлен нападающий Сурови Томаш;«Спартак»:— переведён из ВХЛ нападающий Павлюков Илья;— переведён в список травмированных вратарь Беспалов Никита;— переведён из списка травмированных нападающий Никонцев Анатолий;— возвращён в ВХЛ нападающий Куваев Александр;«Торпедо» НН:— переведён из ВХЛ защитник Курбатов Евгений;— переведён в ВХЛ защитник Родионычев Дмитрий;— переведён из списка травмированных нападающий Фролов Александр;«Трактор»:— переведён из ВХЛ вратарь Мустафин Артур;— переведён из ВХЛ нападающий Мошаров Денис;— переведён из ВХЛ защитник Мамаев Данил;— переведён из списка травмированных защитник Денисов Владимир;ХК «Сочи»:— переведён из списка травмированных защитник Фантенберг Оскар;— возвращён в ВХЛ нападающий Томилин Артём;ЦСКА:— переведён из списка травмированных нападающий Светлаков Андрей;— переведён из ВХЛ вратарь Филоненко Андрей;— переведён из МХЛ вратарь Самойлов Александр;— переведён в ВХЛ вратарь Самойлов Александр;— переведён в МХЛ нападающий Подлубошнов Павел;«Югра»:— переведён из списка травмированных нападающий Горбунов Денис;— переведён в список травмированных нападающий Панов Константин;— возвращён в ВХЛ нападающий Фефелов Игорь;— возвращён в МХЛ нападающий Попов Кирилл.