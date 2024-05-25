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«Мы старались показать нашу лучшую игру». Трочек оценил победу во втором матче серии

«Мы старались показать нашу лучшую игру». Трочек оценил победу во втором матче серии
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Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек оценил победу во втором матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (2:1 ОТ). После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

«Я думаю, что это был большой акцент на том, чтобы сегодня вечером постараться провести нашу лучшую игру. Нам не понравилось, как мы играли в первом матче серии. Нам не понравилось наше исполнение. Я думаю, сегодня вечером мы вышли на игру с большой энергией. Наш форчек сегодня был намного лучше. Я думаю, что в целом наша игра нам понравилась намного больше», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Трочек отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Таким образом, этот матч стал уже шестым для 30-летнего Трочека в нынешнем плей-офф, в котором он смог записать на свой счёт минимум один гол и ассист. По этому показателю американец вышел на первое место в истории «Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    
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