Швеция — Чехия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2024 начнётся в 15:20 мск

Сегодня, 25 мая, в рамках 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдёт полуфинальный матч между сборными Швеции и Чехии. Соперники будут играть на «О2-Арене» в Праге. Начало — в 15:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В четвертьфинальном матче сборная Чехии обыграла США со счётом 1:0. Шведская сборная оказалась сильнее Финляндии со счётом 2:1 в овертайме.

Напомним, матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.