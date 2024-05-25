«Флорида» проиграла первый овертайм в плей-офф из последних 12 с 2021 года

В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

Таким образом, это поражение стало первым для «Флориды» в овертаймах Кубка Стэнли после 11 побед подряд с 2021 года.

«Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

Напомним, на пути к финалу конференции текущего плей-офф «Флорида» обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1) и «Бостон Брюинз» (4-2). «Пантеры» имеют шанс выйти в финал Кубка Стэнли второй год кряду. В прошлом сезоне они проиграли в решающей серии сезона «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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