«Флорида» проиграла первый овертайм в плей-офф из последних 12 с 2021 года
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В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5) 1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4) 2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)
Таким образом, это поражение стало первым для «Флориды» в овертаймах Кубка Стэнли после 11 побед подряд с 2021 года.
«Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.
Напомним, на пути к финалу конференции текущего плей-офф «Флорида» обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1) и «Бостон Брюинз» (4-2). «Пантеры» имеют шанс выйти в финал Кубка Стэнли второй год кряду. В прошлом сезоне они проиграли в решающей серии сезона «Вегас Голден Найтс» (1-4).
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