«Фанаты влюбились в него». Инсайдер НХЛ оценил шансы Задорова остаться в «Ванкувере»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн оценил шансы защитника Никиты Задорова остаться в «Ванкувере». Россиянин оказался в составе «Кэнакс» в результате обмена с «Калгари» по ходу прошлого сезона. В грядущее межсезонье Задоров может стать неограниченно свободным агентом.

«Фанаты «Кэнакс» влюбились в этого парня, но останется ли этот жёсткий огромный защитник в команде, ещё неизвестно. Мы собираемся встретиться с руководством «Ванкувера» в какой-то момент, в ближайшие дни, чтобы обсудить его будущее», — заявил его агент Дэн Мильштейн.

«Он любил проводить время в Ванкувере. Ему понравилась команда, руководство и тренерский штаб. Так что мы будем общаться с «Ванкувером», но я пока не уверен, какие у них планы. Если мы не сможем договориться, то он станет свободным агентом, и мы будем открыты к другим предложениям». Мильштейн также подтвердил, что срок контракта будет приоритетом в переговорах для 29-летнего Задорова», — цитирует Лебрюна The Athletic.

В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «+3».