Панарин помог «Рейнджерс» выиграть, Дончич принёс победу «Далласу». Главное к утру

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» и помог своему клубу выиграть (2:1 ОТ), баскетбольный «Даллас» во втором матче кряду обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (109:108) и упрочил своё лидерство, у Луки Дончина — трипл-дабл, «Жирона» уничтожила «Гранаду» со счётом 7:0 в последнем туре Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».