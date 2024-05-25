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25 мая: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА

Панарин помог «Рейнджерс» выиграть, Дончич принёс победу «Далласу». Главное к утру
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» и помог своему клубу выиграть (2:1 ОТ), баскетбольный «Даллас» во втором матче кряду обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (109:108) и упрочил своё лидерство, у Луки Дончина — трипл-дабл, «Жирона» уничтожила «Гранаду» со счётом 7:0 в последнем туре Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Панарина помогла «Рейнджерс» сравнять счёт в серии с «Флоридой» в полуфинале КС.
  2. Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» удвоить счёт в серии плей-офф НБА с «Миннесотой».
  3. «Жирона» разгромила «Гранаду» в матче Ла Лиги, забив семь безответных мячей.
  4. «В ЦСКА меня убьют». А. Березуцкий сказал, в чём прав Вернблум в скандальном интервью.
  5. Шестёркин и Бобровский попали в тройку звёзд матча «Рейнджерс» — «Флорида».
  6. Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года.
  7. Стали известны подробности о назначении Компани главным тренером «Баварии».
  8. Лидер «МЮ» Бруну Фернандеш эмоционально высказался о своём будущем.
  9. Панарин превзошёл достижение Козлова в Кубке Стэнли.
  10. Стала известна основная причина увольнения Хави из «Барселоны».
  11. Тайсон Фьюри активировал опцию о реванше с Александром Усиком.
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