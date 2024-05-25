Панарин помог «Рейнджерс» выиграть, Дончич принёс победу «Далласу». Главное к утру
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» и помог своему клубу выиграть (2:1 ОТ), баскетбольный «Даллас» во втором матче кряду обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (109:108) и упрочил своё лидерство, у Луки Дончина — трипл-дабл, «Жирона» уничтожила «Гранаду» со счётом 7:0 в последнем туре Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Передача Панарина помогла «Рейнджерс» сравнять счёт в серии с «Флоридой» в полуфинале КС.
- Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» удвоить счёт в серии плей-офф НБА с «Миннесотой».
- «Жирона» разгромила «Гранаду» в матче Ла Лиги, забив семь безответных мячей.
- «В ЦСКА меня убьют». А. Березуцкий сказал, в чём прав Вернблум в скандальном интервью.
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- Кроос объяснил, почему принял решение завершить карьеру в 34 года.
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