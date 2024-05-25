Расписание 1/2 финала ЧМ по хоккею — 2024

Сегодня, 25 мая 2024 года, пройдут два полуфинальных матча чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.

Оба матча пройдут на «О2-Арене» в Праге. В первом полуфинале сыграют сборные Швеции и Чехии. Матч начнётся в 15:20 мск.

Во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Швейцарии. Матч начнётся в 19:20 мск.

Напомним, матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.