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В Швеции продолжают настаивать на отстранении сборной России от международных соревнований

В Швеции продолжают настаивать на отстранении сборной России от международных соревнований
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Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ответил на слова бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, заявившего, что шведская федерация оказывает давление на ИИХФ в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований.

«Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключённой из числа участников международных соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире. Он, наверное, хотел над нами немного подшутить», — приводит слова Ларссона Expressen.se.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.

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