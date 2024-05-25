В Швеции продолжают настаивать на отстранении сборной России от международных соревнований

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ответил на слова бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, заявившего, что шведская федерация оказывает давление на ИИХФ в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований.

«Мы совершенно ясно полагаем, что Россию следует оставить исключённой из числа участников международных соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире. Он, наверное, хотел над нами немного подшутить», — приводит слова Ларссона Expressen.se.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.