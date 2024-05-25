Шестёркин вышел на 4-е место среди вратарей «Рейнджерс» по победам в овертаймах в плей-офф

Этой ночью в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, эта победа стала четвёртой в карьере 28-летнего россиянина в овертаймах плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Дэйвом Керром и вышел на четвёртое место среди всех вратарей в истории франшизы. Лидером всех времён является Хенрик Лундквист (11).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Шестёркина 12 матчей, в которых он отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,22.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.