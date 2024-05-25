Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин вышел на 4-е место среди вратарей «Рейнджерс» по победам в овертаймах в плей-офф

Шестёркин вышел на 4-е место среди вратарей «Рейнджерс» по победам в овертаймах в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, эта победа стала четвёртой в карьере 28-летнего россиянина в овертаймах плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Дэйвом Керром и вышел на четвёртое место среди всех вратарей в истории франшизы. Лидером всех времён является Хенрик Лундквист (11).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Шестёркина 12 матчей, в которых он отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,22.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

Материалы по теме
«Рейнджерс» нашли ключи к Бобровскому! Невероятно, но «Флорида» проиграла овертайм
«Рейнджерс» нашли ключи к Бобровскому! Невероятно, но «Флорида» проиграла овертайм
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android