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Главный тренер «Флориды»: кое-кто захотел попкорна, поэтому я ещё не видел решающий гол

Главный тренер «Флориды»: кое-кто захотел попкорна, поэтому я ещё не видел решающий гол
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после поражения своей команды в сегодняшнем втором матче серии полуфинала Кубка Стэнли от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 ОТ), сказал, что до сих пор не видел решающего гола «копов» в овертайме.

«Я не знаю, были ли вы в этой суматохе, но наш видеооператор в трёх почтовых индексах от нашей раздевалки, потому что кое-кому понадобился попкорн. Так что я ещё не видел его. Не уверен, что он ещё на нас работает», — приводит слова Мориса журналист Колби Гай в социальных сетях.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, это поражение стало первым для «Флориды» в овертаймах Кубка Стэнли после 11 побед подряд с 2021 года.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    
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