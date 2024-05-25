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Тарасенко вышел на 14-е место среди российских хоккеистов по матчам в плей-офф НХЛ

Тарасенко вышел на 14-е место среди российских хоккеистов по матчам в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко провёл свой 110-й матч в плей-офф НХЛ. Россиянин принял участие во втором матче серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (1:2 ОТ).

Таким образом, Тарасенко превзошёл достижение нападающего Сергея Брылина (109 матчей) и вышел на чистое 14-е место в истории по матчам в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов. Ближайшим ориентиром для Тарасенко является вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, на счету которого 115 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли.

Первое место среди российских хоккеистов по матчам в плей-офф НХЛ занимает нападающий Сергей Фёдоров со 183 играми в розыгрышах Кубка Стэнли.

За 110 матчей в плей-офф НХЛ Владимир Тарасенко набрал 69 (46+23) очков.

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