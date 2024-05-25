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«Это захватывающая серия с отличным хоккеем». Морис оценил поражение от «Рейнджерс»

«Это захватывающая серия с отличным хоккеем». Морис оценил поражение от «Рейнджерс»
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал поражение во втором матче серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (1:2 ОТ).

«Я думал, что это будет игра, которой будет очень сложно управлять, но я очень доволен тем, как мы её провели. Соперник доминировал в первые 10 минут. Мы говорили об этом сегодня утром, что у них будет своя часть игры.

Сегодняшний матч меня устраивает. Вы не можете приехать и дважды обыграть команду с «Президентским трофеем» на их арене. Мы пропустили гол в овертайме, несколько раз не смогли реализовать моменты один на один с вратарём. Здесь играют два действительно хороших вратаря, это захватывающая серия с отличным хоккеем», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    
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