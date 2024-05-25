«Это захватывающая серия с отличным хоккеем». Морис оценил поражение от «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал поражение во втором матче серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (1:2 ОТ).

«Я думал, что это будет игра, которой будет очень сложно управлять, но я очень доволен тем, как мы её провели. Соперник доминировал в первые 10 минут. Мы говорили об этом сегодня утром, что у них будет своя часть игры.

Сегодняшний матч меня устраивает. Вы не можете приехать и дважды обыграть команду с «Президентским трофеем» на их арене. Мы пропустили гол в овертайме, несколько раз не смогли реализовать моменты один на один с вратарём. Здесь играют два действительно хороших вратаря, это захватывающая серия с отличным хоккеем», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.