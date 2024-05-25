Трочек установил исторический рекорд «Рейнджерс» во втором матче серии с «Флоридой»

Этой ночью в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

Нападающий хозяев Винсент Трочек отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал уже шестым для 30-летнего Трочека в нынешнем плей-офф, в котором он смог записать на свой счёт минимум один гол и ассист. По этому показателю американец вышел на первое место в истории «Рейнджерс», обойдя Ульфа Нильссона (5 в 1981), Брайана Литча (5 в 1994) и Мику Зибанеджада (5 в 2022).

Всего в текущем плей-офф на счету Трочека 12 матчей, в которых он набрал 16 (7+9) очков.

«Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: