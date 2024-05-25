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Трочек установил исторический рекорд «Рейнджерс» во втором матче серии с «Флоридой»

Трочек установил исторический рекорд «Рейнджерс» во втором матче серии с «Флоридой»
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Этой ночью в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    

Нападающий хозяев Винсент Трочек отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал уже шестым для 30-летнего Трочека в нынешнем плей-офф, в котором он смог записать на свой счёт минимум один гол и ассист. По этому показателю американец вышел на первое место в истории «Рейнджерс», обойдя Ульфа Нильссона (5 в 1981), Брайана Литча (5 в 1994) и Мику Зибанеджада (5 в 2022).

Всего в текущем плей-офф на счету Трочека 12 матчей, в которых он набрал 16 (7+9) очков.

«Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

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