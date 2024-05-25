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Бобровский прокомментировал поражение во втором матче серии с «Рейнджерс»

Бобровский прокомментировал поражение во втором матче серии с «Рейнджерс»
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение во втором матче серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (1:2 ОТ). После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

«Что есть, то есть. В этой серии две хорошие команды играют в хоккей. Соперник сыграл здорово, они хорошая команда. Для них это была важная победа», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Прервалась 12-матчевая победная серия Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли, которая началась ещё в бытность выступлений голкипера за «Коламбус Блю Джекетс». Всего в нынешнем плей-офф российский вратарь провёл 13 матчей, в которых отражал 91,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,12.

Третий матч серии пройдёт на площадке «Флориды» 26 мая, начало в 22:00 мск.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    
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