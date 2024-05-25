Бобровский прокомментировал поражение во втором матче серии с «Рейнджерс»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение во втором матче серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (1:2 ОТ). После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

«Что есть, то есть. В этой серии две хорошие команды играют в хоккей. Соперник сыграл здорово, они хорошая команда. Для них это была важная победа», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Прервалась 12-матчевая победная серия Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли, которая началась ещё в бытность выступлений голкипера за «Коламбус Блю Джекетс». Всего в нынешнем плей-офф российский вратарь провёл 13 матчей, в которых отражал 91,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,12.

Третий матч серии пройдёт на площадке «Флориды» 26 мая, начало в 22:00 мск.