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Адам Фокс вышел на четвёртое место в истории среди защитников «Рейнджерс» по ассистам в КС

Адам Фокс вышел на четвёртое место в истории среди защитников «Рейнджерс» по ассистам в КС
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В Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    

Защитник хозяев Адам Фокс отметился в этой встрече результативной передачей, которая стала для него 31-й за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Этот результат помог 26-летнему американцу сравняться по этому показателю с Райаном Макдоной и выйти на четвёртое место в истории среди защитников «Рейнджерс». Лидером всех времён по этому показателю является Брайан Литч (61).

Всего в текущем плей-офф на счету Фокса 5 (0+5) очков в 12 матчах.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

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