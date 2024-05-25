Адам Фокс вышел на четвёртое место в истории среди защитников «Рейнджерс» по ассистам в КС

В Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

Защитник хозяев Адам Фокс отметился в этой встрече результативной передачей, которая стала для него 31-й за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Этот результат помог 26-летнему американцу сравняться по этому показателю с Райаном Макдоной и выйти на четвёртое место в истории среди защитников «Рейнджерс». Лидером всех времён по этому показателю является Брайан Литч (61).

Всего в текущем плей-офф на счету Фокса 5 (0+5) очков в 12 матчах.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

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