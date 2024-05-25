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«Вперёд, Джимини Крикет!» Тафгай-новичок «Рейнджерс» Ремпе — о доверии тренерского штаба

«Вперёд, Джимини Крикет!» Тафгай-новичок «Рейнджерс» Ремпе — о доверии тренерского штаба
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Новичок «Рейнджерс» 21-летний тафгай Мэтт Ремпе рассказал, как отреагировал на доверие со стороны тренерского штаба своей команды, выпустившего его на лёд в концовке третьего периода и в овертайме сегодняшнего второго матча серии полуфинала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:1 ОТ).

«Когда я услышал, как Леви (Питер Лавиолетт, главный тренер. — Прим. «Чемпионата») выкрикнул моё имя за две минуты до конца, я подумал: «О боже, вперёд! Давай, Джимини Крикет!» Меня выпустили, и я просто старался принимать участие и делать свою работу», — приводит слова Ремпе журналистка Молли Уокер в социальных сетях.

Напомним, Ремпе, который проводит свой первый сезон в НХЛ, успел запомниться в нём целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, наносил травмы лидерам соперников, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    
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