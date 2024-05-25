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Бобровский не смог продлить свою 12-матчевую победную серию в овертаймах плей-офф НХЛ

Бобровский не смог продлить свою 12-матчевую победную серию в овертаймах плей-офф НХЛ
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В Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    

Ворота гостей в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отметившийся в этом матче 28 сейвами.

Таким образом, прервалась 12-матчевая победная серия Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли, которая началась ещё в бытность выступлений голкипера за «Коламбус Блю Джекетс». Тем не менее это не помешало в итоге 35-летнему Бобровскому быть признанным третьей звездой матча.

Всего в нынешнем плей-офф российский вратарь провёл 13 матчей, в которых отражал 91,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,12.

«Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

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