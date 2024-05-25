Шестёркин и Бобровский попали в тройку звёзд матча «Рейнджерс» — «Флорида»

В Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ). После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов.

Первой звездой признан канадский форвард победителей Баркли Гудроу. Он отличился победной шайбой в овертайме. Второй звездой стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, на счету которого по ходу встречи 26 спасений. Третья звезда — ещё один российский голкипер, Сергей Бобровский, отразивший 28 бросков по воротам «Флориды».

Таким образом, это поражение стало первым для «Флориды» в овертаймах Кубка Стэнли после 11 побед подряд с 2021 года. «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.