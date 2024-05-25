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Лавиолетт — о второй игре с «Флоридой»: сейвы Шестёркина сыграли решающее значение

Лавиолетт — о второй игре с «Флоридой»: сейвы Шестёркина сыграли решающее значение
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру вратаря Игоря Шестёркина во втором матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (2:1 ОТ). Россиянин отразил 26 бросков, пропустил одну шайбу и был признан второй звездой матча.

«Он, конечно, играет потрясающе в плей-офф. Когда вы пытаетесь выиграть хоккейный матч и сравнять счёт в серии, вам потребуются сейвы. Вам понадобятся своевременные сейвы, и сегодня была парочка убойных моментов, в которых соперник мог отличиться и выйти вперёд в матче. На мой взгляд, эти важнейшие сейвы сыграли решающее значение в игре», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Эта победа стала четвёртой в карьере 28-летнего россиянина в овертаймах плей-офф НХЛ. По этому показателю Шестёркин вышел на четвёртое место среди всех вратарей в истории франшизы.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    
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