Лавиолетт — о второй игре с «Флоридой»: сейвы Шестёркина сыграли решающее значение

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру вратаря Игоря Шестёркина во втором матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (2:1 ОТ). Россиянин отразил 26 бросков, пропустил одну шайбу и был признан второй звездой матча.

«Он, конечно, играет потрясающе в плей-офф. Когда вы пытаетесь выиграть хоккейный матч и сравнять счёт в серии, вам потребуются сейвы. Вам понадобятся своевременные сейвы, и сегодня была парочка убойных моментов, в которых соперник мог отличиться и выйти вперёд в матче. На мой взгляд, эти важнейшие сейвы сыграли решающее значение в игре», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Эта победа стала четвёртой в карьере 28-летнего россиянина в овертаймах плей-офф НХЛ. По этому показателю Шестёркин вышел на четвёртое место среди всех вратарей в истории франшизы.