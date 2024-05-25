Нападающий «Флориды»: мы и не ожидали, что будем выигрывать каждый матч серии

Нападающий «Флориды» Картер Вераге оценил поражение во втором матче серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (1:2 ОТ).

«Соперник оказал на нас давление в первом периоде, но мы это выдержали. Они проиграли первый матч, и их гнали вперёд фанаты. Они смогли забросить одну шайбу, но мы смогли найти хороший ответ, чтобы сравнять счёт и вернуться в игру.

Вот что происходит, когда встречаются две лучшие команды конференции. Это будет битва. Оба соперника плотно играют в обороне, трудно получить голевые шансы. Это была напряжённая игра. Они действительно хорошая команда. Мы и не ожидали, что выиграем каждую игру серии. Счёт в серии равный, мы отправляемся домой и перезагрузимся», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.