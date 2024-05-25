Фокс рассказал, что «Рейнджерс» изменили в своей игре по сравнению с первым матчем серии

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс оценил победу во втором матче серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (2:1 ОТ) и рассказал, что изменилось в игре команды по сравнению с первым матчем. После двух матчей счёт в серии равный ← 1-1.

«Я думаю, что на протяжении всего матча мы играли хорошо. Мы упростили свою игру, взяли ситуацию под контроль, усилили форчек и не позволяли сопернику действовать слишком свободно. Мы просто сохранили этот импульс в овертайме. В дополнительное время мы страрались найти момент для гола. Вы знаете, насколько велика разница — сделать счёт в серии 1-1, а не 0-2. Мы очень рады, что нам удалось забить этот гол», — цитирует Фокса пресс-служба клуба.

Третий матч серии пройдёт на площадке «Флориды» 26 мая, начало в 22:00 мск.