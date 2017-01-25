Дацюк: победитель «регулярки» не выиграет Кубок Гагарина – это суеверия

Капитан петербургского СКАпрокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:1).«Сложная игра была на самом деле, очень плохо начали, еле выиграли. «Спартак» хорошо играл сегодня. Барабанов – молодой, перспективный игрок, он доказал это, много играл в этом сезоне, два Евротура, это отняло силы. Победитель «регулярки» не выиграет Кубок Гагарина? Это суеверия, наверное, если в это верить, то можно всем проигрывать тогда? Мы играем каждый матч на победу. Выбьет ли поездка на Матч звёзд НХЛ из колеи? Время покажет», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.