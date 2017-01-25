Брюквин: отошли от плана на игру и в итоге сами пропустили две быстрые шайбы

Нападающий московского «Динамо»поделился впечатлениями от победы в матче с «Салаватом Юлаевым», в котором он отметился заброшенной шайбой (6:2).«Забили два быстрых гола и немного расслабились, отошли от плана на игру и в итоге сами пропустили две шайбы. Хорошо, что смогли выстоять „5 на 3“, это завело ребят ещё больше. Просто не было и никогда не будет. Последние игры у „Динамо“ всё получается, поймали свою волну. Мою шайбу сначала записали на Фёдорова, но там ничего необычного, просто подправил», — сказал Брюквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Шмелёвой.