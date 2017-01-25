Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Брюквин: отошли от плана на игру и в итоге сами пропустили две быстрые шайбы

25 января 2017, среда. 22:48. Хоккей
Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин поделился впечатлениями от победы в матче с «Салаватом Юлаевым», в котором он отметился заброшенной шайбой (6:2).

«Забили два быстрых гола и немного расслабились, отошли от плана на игру и в итоге сами пропустили две шайбы. Хорошо, что смогли выстоять „5 на 3“, это завело ребят ещё больше. Просто не было и никогда не будет. Последние игры у „Динамо“ всё получается, поймали свою волну. Мою шайбу сначала записали на Фёдорова, но там ничего необычного, просто подправил», — сказал Брюквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Шмелёвой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Салават Юлаев Владимир Брюквин
Новости. Хоккей
25 января 2017, среда
23:25 Разбитый нос Капризова — в фоторепортаже матча «Динамо» — «Салават Юлаев»
23:25 Кудашов: стабильность приносит результат, «Локомотиву» нужно набраться терпения
23:16 Капризов: верим, что удачи придут к «СЮ», иначе для чего мы играем?
23:10 Богдан Киселевич вернётся в состав ЦСКА в матче с магнитогорским «Металлургом»
23:07 Яковлев: у СКА нет проходных игр, все против нас выкладываются на 150%
23:02 Фёдоров: третью шайбу забросил Брюквин, я был на лавке, у меня ничего не отняли
23:00 Сапрыкин: пяти побед подряд не хватит «Витязю» для выхода в плей-офф
22:57 Умарк: плей-офф — это другая история, верю, что там исправим ситуацию
22:55 Дыбленко: судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду
22:55 Миронов: я соскучился по игре, а Ерёменко вообще не виноват в голах
22:52 Самсонов: готовимся дальше, в «Металлурге» никто не раскисает
22:51 Коскинен: в начале сезона не играл так много, сейчас всё хорошо
22:48 Брюквин: отошли от плана на игру и в итоге сами пропустили две быстрые шайбы
22:46 Захаркин: я должен быть уверен, что к матчам плей-офф Сведберг будет готов
22:43 Величкин: «Витязю» было важнее выиграть, а мы решали свои задачи
22:41 Дацюк: победитель «регулярки» не выиграет Кубок Гагарина – это суеверия
22:39 Захаркин: если звено проигрывает матч 0:4, то причина поражения на поверхности
22:37 Скудра: доволен тем, что в игре с ЦСКА у «Торпедо» был азарт и самоотдача
22:35 Квартальнов: понравилась линия судейства, судьи не искали удаления
22:27 Орешкин: в «Динамо» неразумен вопрос, есть ли к Ерёменко доверие
22:18 Карпов: когда «СЮ» сравнял счёт, шока не было, продолжали играть в свою игру
22:17 Болельщице разбили шайбой губу на матче «Спартак» — СКА. Фоторепортаж
22:09 Ярушкин: сложно мотивировать хоккеистов «Спартака» на оставшиеся матчи
22:08 Форвард СКА Шипачёв получил травму в матче со «Спартаком»
22:07 Дадонов: СКА хотелось бы занять первое место в «регулярке»
22:06 Форвард «Питтсбурга» Малкин пропустит Матч звёзд из-за травмы
22:03 ХК «Сочи» взял верх над «Северсталью», одержав четвёртую победу в пяти матчах
21:59 «Витязь» на домашнем льду сумел обыграть «Магнитку»
21:56 Гатиятулин: крайне важная победа для «Трактора», от нас уходила уверенность
21:55 Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Салаватом Юлаевым»
21:46 «Спартак» проиграл СКА и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ
21:40 «Нефтехимик» в серии буллитов взял верх над «Кузней», прервав серию поражений
21:37 ЦСКА переиграл «Торпедо», обеспечив себе победу в дивизионе Тарасова
21:30 «Спартак» — СКА: шайба попала в лицо ребёнку
21:29 Гол Миловзорова в овертайме принёс «Сибири» победу в матче с «Ак Барсом»
21:25 Дубль Якуцени помог «Трактору» одолеть «Локомотив»
21:13 «Ак Барс» — «Сибирь»: Глухов и Игнатович получили по пять минут за драку
21:04 Пастрняк: когда-то предположил, что не буду забивать пару игр, получилось больше
20:45 «Спартак» — СКА: форвард хозяев Бердников удалён до конца матча
20:23 «Лада» переиграла «Авангард», прервав свою серию поражений
20:03 Капризов побил рекорд Кузнецова по набранным очкам в «регулярке» для игроков U20
20:00 Холл: после матча в Эдмонтоне перестал думать об «Ойлерз»
19:44 «Северсталь» обменяла права на Бердина в ЦСКА и другие изменения в составах
19:10 «Витязь» и «Магнитка» объявили составы на очную встречу
18:50 Штрайт: пока рано говорить о возможности нового контракта с «Флайерз»
Все новости RSS
Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+