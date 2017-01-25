Коскинен: в начале сезона не играл так много, сейчас всё хорошо

Голкипер петербургского СКАпрокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:1).«В третьем периоде сыграли хорошо и смогли одержать победу. Сейчас всё лучше, так много не играл в начале года. Не было расстройства в начале чемпионата, до Рождества всё не так хорошо было. Это хоккей, такое бывает. Только один парень может быть в воротах, фокусируюсь на себе. Конечно, вижу, что Шестёркин прибавляет, делает правильные шаги. Это хорошо для команды и для него», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.