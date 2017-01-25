Яковлев: у СКА нет проходных игр, все против нас выкладываются на 150%

Защитник СКАподелился мнением о прошедшей игре с московским «Спартаком» (2:1).«Спартак» — хорошая команда, ребята кусаются, стараются выиграть каждый матч. Тяжеловато было, нужно отдать должное – ребята хорошо играли, бились. Мы плохо начали, два периода не очень хорошо играли, но в третьем собрались. Двойное большинство было для нас большим подарком, мы должны были в этом моменте решать исход игры.Для нас важно выиграть чемпионат. Мы выходим на каждый матч и стараемся выиграть, а там посмотрим, как будет. Очень тяжело играть, потому что каждая команда, которая на нас выходит, серьёзно настраивается. Нам приходится выкладываться каждую игру практически полностью. Для нас нет проходных игр, потому что все против нас играют не на 100 или 120%, а на все 150%. Мы тоже люди, где-то у нас есть спады. В принципе сил хватает, у нас была хорошая подготовка летом, хорошо поработали, и в паузах поддерживаем форму, так что в этом проблем нет», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Ксения Ливанова.