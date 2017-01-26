Маклеллан: в эпизоде с голом 20 партнёров по команде кричали Макдэвиду «Бросай!»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»подвёл итоги после победы в матче с «Анахайм Дакс» (4:0).«Думаю, после эпизода с первым голом Макдэвид может вспомнить, что где-то 20 партнёров кричали ему: «Бросай!» Возможно, поэтому он и особенный, потому что он был нацелен на пас. Нужно отдать должное Драйзайтлю, потому что ему нужно было бросить, подобрать шайбу и забить со второй попытки.Тальбо был крайне нам нужен в начале игры. Он сделал несколько очень важных сейвов, чтобы оставить нас в игре. Мы начали матч, встав не с той ноги, но такой исход – пример того, к чему приводит хорошая игра вратаря», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.