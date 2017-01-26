КХЛ оштрафовала «Спартак на 300 тыс. рублей за слова Дыбленко о судействе

Континентальная хоккейная лига оштрафовала московский «Спартак» на 300 тыс. рублей за слова защитника команды Ярослава Дыбленко о судействе, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.
«В матче «Спартак» — СКА, состоявшемся 25 января 2017 года, игрок ХК «Спартак» Ярослав Дыбленко допустил комментарии относительно судейства прошедшей игры, что является нарушением пп. 1.23 п. 1 ст. 54 спортивного регламента КХЛ. В связи с этим на ХК «Спартак» наложен штраф согласно п. 34 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении лиги.
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