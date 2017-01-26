Сакик: Варламов будет полностью здоров к началу тренировочного лагеря

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш»сообщил, что вратарь командыдолжен полностью восстановиться к началу тренировочного лагеря. Россиянин пропустит остаток сезона из-за травмы паха, вскоре ему предстоит операция.«Варламова уже некоторое время беспокоили травмы паха и бедра. После медицинского обследования было решено, что лучшим вариантом лечения будет операция. Так как она будет проведена сейчас, Семён будет полностью здоров к началу тренировочного лагеря», — цитирует Сакика The Denver Post.