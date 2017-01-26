Дюшейн: я не против того, что «Колорадо» может меня обменять, это часть бизнеса

Нападающий «Колорадо Эвеланш»рассказал, что не будет против, если клуб решит обменять его в другую команду. После 46 матчей клуб из Денвера занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 28 очков.«Я не против того, что меня могут обменять. Я понимаю, что это часть бизнеса и есть вероятность, что обмен случится. Я не прячусь от этого и не бьюсь головой. Обмены — часть жизни профессионального спортсмена. На этом отрезке сезона, учитывая нашу ситуацию, что-то может случиться. Поживём — увидим.В НХЛ команде очень тяжело добиться успеха. К счастью, я добивался побед со сборной Канады, это дало мне очень хороший опыт. Я знаю, что, когда „Колорадо“ или любая другая команда, в которой я буду, будут готовы побеждать, я смогу использовать свой опыт. Это подстёгивает меня и позволяет оставаться позитивным», — цитирует Дюшейна The Denver Post.