32 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» избежать поражения от «Нэшвилла»

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нешвилл Предаторз» со счётом 3:4 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.Гости повели в счёте на 9-й минуте, когда точным броском отметился Брэндон Саад. Во втором периоде хозяева перевернули ход встречи благодаря шайбам Калле Ернкрока на 26-й, Харрисона Золнерчика на 30-й минутах. На заключительном отрезке матча команды устроили перестрелку — Крэйг Смит оформил дубль на 47-й и 52-й минутах, а на его шайбы ответили Зак Веренски и Райан Мюррей на 50-й и 58-й. Российский голкиперзаписал себе в актив 32 сейва, что, впрочем, его команде не помогло.